İnönü’de pompalı dehşeti

Olay İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abdullah Gül Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Gül Parkı içerisinde N.D. (34) ile E.G. (33) arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü yaşanan silahlı kavgada şahısların karşılıklı olarak birbirlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucunda her iki şahısta bacaklarına isabet eden saçmalar neticesinde yaralandı.Yaralı şahıslar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.