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İki otomobil çarpıştı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:20
İki otomobil çarpıştı

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere Eşref Bitlis Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.Ö. idaresindeki 34 DF 2509 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak içerisinde ilerleyen seyir 44 DB 884 plakalı otomobile çarptı. Kazada, E.E.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKaza
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