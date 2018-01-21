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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta-Diyarbakır Karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen Mikail Avçin idaresindeki otomobil ile Mehmet Nazif Yıldım idaresindeki otomobil, Kahta- Diyarbakır...

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta-Diyarbakır Karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen Mikail Avçin idaresindeki otomobil ile Mehmet Nazif Yıldım idaresindeki otomobil, Kahta- Diyarbakır...

21 Ocak 2018 Pazar 14:27
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta-Diyarbakır Karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen Mikail Avçin idaresindeki otomobil ile Mehmet Nazif Yıldım idaresindeki otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri olan Mehmet Nazif Yıldırım ile Mikail Avçin ve otomobillerde bulunan Erdoğan Avçin ve Gaffari Avçin yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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