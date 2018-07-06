Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99097
ALTIN
186.146
DOLAR
4.6031
STERLİN
6.0989
EURO
5.3923

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adıyaman Malatya karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. 

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adıyaman Malatya karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. 

06 Temmuz 2018 Cuma 10:20
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Fethi Şimşek idaresindeki 23 K 0708 plakalı otomobil ile Doğan Ölper idaresindeki 44 PP 584 plakalı otomobil Erkenek tüneli yakınlarında çarpıştı. 
Kazada sürücüler Fethi Şimşek, Doğan Ölper ile otomobillerde bulunan Güler Şimşek, Fadime Şimşek, Cuma Şimşek, Eren Ölper, Abuzer Ölper, Özlem Ölper, Doğa Ölper ve Zahide Ölper yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Adıyaman KarayoluKazaYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Üniversite-belediye-emniyet işbirliği halinde çalışıyor”
“Üniversite-belediye-emniyet işbirliği halinde çalışıyor”
Çamura saplanan ineklere itfaiye koştu
Çamura saplanan ineklere itfaiye koştu
Arkadaşların kavgasına kan bulaştı: 1 yaralı
Arkadaşların kavgasına kan bulaştı: 1 yaralı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim