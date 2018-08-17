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İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Yaşanan olayda 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Yaşanan olayda 1 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:14
İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak'ta başlayan Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi içerisinde devam eden olayda açılan ateş sonucu A.T.K. (31) yaralandı. Yaralı şahıs Antepli Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine sığınırken, A.T.K.'yi silahla yaralayan şüpheliler olay yerinden otomobiliyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayların gerçekleştiği Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi içerisinde yaptığı incelemede çok sayıda kovan buldu. Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlıları arıyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Iki GrupSİLAHLI KAVGAYaralı
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