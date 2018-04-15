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İki farklı rapor 8 bin lira zarar ettirdi

İnternet üzerinden aldığı ikinci el otomobili Şanlıurfa’ya getirerek ekspertize götüren vatandaş, Diyarbakır’da aldığı ekspertiz raporundaki hasardan daha fazlasının olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı. Vatandaş, iki farklı...

İki farklı rapor 8 bin lira zarar ettirdi

İnternet üzerinden aldığı ikinci el otomobili Şanlıurfa’ya getirerek ekspertize götüren vatandaş, Diyarbakır’da aldığı ekspertiz raporundaki hasardan daha fazlasının olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı. Vatandaş, iki farklı...

15 Nisan 2018 Pazar 12:12
İki farklı rapor 8 bin lira zarar ettirdi

İnternet üzerinden aldığı ikinci el otomobili Şanlıurfa’ya getirerek ekspertize götüren vatandaş, Diyarbakır’da aldığı ekspertiz raporundaki hasardan daha fazlasının olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı. Vatandaş, iki farklı rapor nedeniyle 8 bin lira zararının olduğunu iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan Kadir Alan, internet üzerinden beğendiği ikinci el bir otomobili almak için sahibi ile görüştü. İkili, otomobilde değişen ve boyalı parça olup olmadığını öğrenmek için Diyarbakır’da ekspertize götürdü. Burada aldıkları raporda otomobilin 4 parçasının boyalı, bir parçasının ise değiştiğini gördü. İkili fiyatta anlaşınca Kadir Alan, otomobili 40 bin liraya alarak Şanlıurfa’ya getirdi. İki gün sonra şüphe üzerine aracını Şanlıurfa’da başka bir ekspertize götüren Kadir Alan, kendisine verilen raporla neye uğradığını şaşırdı. Daha önce 4 parçası boyalı, bir parçası ise değiştiği rapor edilen aracın 6 parçasının boyalı, 3 parçasının ise değiştiğini öğrendi.

İki farklı rapor 8 bin lira zarar ettirdi

Diyarbakır’dan 40 bin liraya aldığı otomobilin iki farklı ekspertiz raporu nedeniyle kendisine 48 bin liraya mal olduğunu belirten Kadir Alan,” Arabayı internet üzerinde ilanda bulduk. Diyarbakır’a gittik, sahibiyle konuştuk, arabayı beğendim. Arabayı kontrol etmek için ekspertize götürdüm. Ekspertiz bana 4 boya bir değişen çıkarttı. Arabayı Urfa’ya getirdim. Şüphe üzerine arabayı 2 gün sonra arabayı ekspertize götürdüm. Arabada 6 boya, 3 değişen çıktı” dedi.

Ekspertizler için kanun çıkartılmasını istedi

Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Böyle olmuyor. Adam zaten oraya yazıyor, 24 saat için geçerli diye. Kendilerine güvenleri olsa oraya 24 saat geçerli yazmazlar. Buradan yetkililere sesleniyorum, bir çare bulsunlar buna. Dolandırıldım, mağdur oldum. Burada 40 bin lira değeri olan otomobil bana 48 bin liraya mal oldu” diye konuştu.
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