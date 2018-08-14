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İki astsubay FETÖ’den gözaltına alındı 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adları geçen Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda astsubay rütbesinde görevli M.K. ve K.B., gözaltına alınma talimatına istinaden polis ekiplerince gözaltına alındı.

İki astsubay FETÖ’den gözaltına alındı 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adları geçen Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda astsubay rütbesinde görevli M.K. ve K.B., gözaltına alınma talimatına istinaden polis ekiplerince gözaltına alındı.

14 Ağustos 2018 Salı 11:22
İki astsubay FETÖ’den gözaltına alındı 

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli 2 astsubay, Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına istinaden gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adları geçen Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda astsubay rütbesinde görevli M.K. ve K.B. gözaltına alınma talimatına istinaden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri Malatya Emniyet Müdürlüğünden gelen polis ekiplerine teslim edildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
AstsubayFetöGözaltı
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