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İĞRENÇ OLAYA 10 YIL HAPİS CEZASI

Adıyaman’da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 45 yaşındaki şahıs mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

İĞRENÇ OLAYA 10 YIL HAPİS CEZASI

Adıyaman’da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 45 yaşındaki şahıs mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 18:16
İĞRENÇ OLAYA 10 YIL HAPİS CEZASI

Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos 2017 tarihinde 10 yaşındaki komşu kızını alarak motosikletiyle Malatya istikametine götüren ve cinsel istismarda bulunan Ömer Ç., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı ve tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın yeniden görülen davasında 10 yıl hapis cezası verildi. Şahsın mahkemede iddiaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.


Öte yandan, 10 yıl hapis cezası alan Ömer Ç. isimli şahsın Adıyaman’da ikamet eden ailesinin yaşanan olay sonrası başka bir ile taşındıkları belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Son Güncelleme: 19.02.2018 18:30
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