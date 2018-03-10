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HUZUR UYGULAMASINDA 4 BİN KİŞİYE İNCELEME

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10 kapsamında Malatya’da da çalışmaların yapıldığını aktardı. Emniyet, kentte 4 bin 280 şahsın incelendiğini kaydetti.

HUZUR UYGULAMASINDA 4 BİN KİŞİYE İNCELEME

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10 kapsamında Malatya’da da çalışmaların yapıldığını aktardı. Emniyet, kentte 4 bin 280 şahsın incelendiğini kaydetti.

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 10:38
HUZUR UYGULAMASINDA 4 BİN KİŞİYE İNCELEME

Yapılan açıklamada, “2 Mart 2018 günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilenTürkiye Güven Huzur Uygulaması 10 kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde ve ilçelerinde 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına toplam 646 personel katılmış olup 2 dedektör köpek kullanılmıştır” denilerek şu bilgiler aktarıldı:

“Yapılan uygulamada toplam 4 bin 280 şahıs incelenmiş, 138 umuma açık yer/işyeri denetlenmiş,
16 aranan şahıs yakalanmış,283 araç kontrol edilmiş,4 araç sürücüsüne toplam 5 bin 629 TL cezai işlem uygulanmıştır.” busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK  - Busabah Gazetesi 

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 10.03.2018 10:41
Anahtar Kelimeler:
Malatya İl Emniyet MüdürlüğüTÜRKİYEHuzur UygulamasıMalatya
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