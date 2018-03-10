HUZUR UYGULAMASINDA 4 BİN KİŞİYE İNCELEME

Yapılan açıklamada, “2 Mart 2018 günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilenTürkiye Güven Huzur Uygulaması 10 kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde ve ilçelerinde 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına toplam 646 personel katılmış olup 2 dedektör köpek kullanılmıştır” denilerek şu bilgiler aktarıldı:

“Yapılan uygulamada toplam 4 bin 280 şahıs incelenmiş, 138 umuma açık yer/işyeri denetlenmiş,

16 aranan şahıs yakalanmış,283 araç kontrol edilmiş,4 araç sürücüsüne toplam 5 bin 629 TL cezai işlem uygulanmıştır.” busabahmalatya.com