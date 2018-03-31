HUZUR UYGULAMASI

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilen, Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Malatya ii Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde ve ilçelerinde yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına toplam 691 polis katıldı.

Yapılan uygulamada toplam;2746 şahıs incelendi,120 umuma açık yer/işyeri denetlendi,2 aranan şahıs, 7 yoklama kaçağı yakalandı, 1 şahıs hakkında 6136 Sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı,156 araç kontrol edildi,7 araç sürücüsüne toplam 864 TL cezai işlem uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Emniyet Müdür Yardımcıları da yapılan uygulamayı yerinde denetlediler.(busabahmalatya.com)