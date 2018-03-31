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HUZUR UYGULAMASI

Malatya polisi, daha huzurlu bir Malatya için gece gündüz çalışıyor. Bu kapsamda kent genelinde huzur uygulaması yapıldı. Genel güvenlik ve asayiş uygulamasına  toplam 691 polis katıldı.

HUZUR UYGULAMASI

Malatya polisi, daha huzurlu bir Malatya için gece gündüz çalışıyor. Bu kapsamda kent genelinde huzur uygulaması yapıldı. Genel güvenlik ve asayiş uygulamasına  toplam 691 polis katıldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 17:36
HUZUR UYGULAMASI

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilen, Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Malatya ii Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde ve ilçelerinde yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına  toplam 691 polis katıldı.
Yapılan uygulamada toplam;2746 şahıs incelendi,120 umuma açık yer/işyeri denetlendi,2 aranan şahıs, 7 yoklama kaçağı yakalandı, 1 şahıs hakkında 6136 Sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı,156 araç kontrol edildi,7 araç sürücüsüne toplam 864 TL cezai işlem uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal  ve Emniyet Müdür Yardımcıları da yapılan uygulamayı yerinde denetlediler.(busabahmalatya.com)

Son Güncelleme: 31.03.2018 17:39
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Busabahmalatyaömer UrhalHuzur UygulamasıMalatyaMalatya İl Emniyet Müdürlüğü
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