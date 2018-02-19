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Hurdaya dönen araçta sıkışan kadın, bir saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı

Antalya’da 2 aracında karıştığı trafik kazasında birisi kadın 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası araçlardan birisi refüjde bulunan elektrik direğine çarparak hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan kadın ise yaklaşık 1 saatlik bir çabanın ardından kurtarılabildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan kadın, bir saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı

Antalya’da 2 aracında karıştığı trafik kazasında birisi kadın 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası araçlardan birisi refüjde bulunan elektrik direğine çarparak hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan kadın ise yaklaşık 1 saatlik bir çabanın ardından kurtarılabildi.

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:12
Hurdaya dönen araçta sıkışan kadın, bir saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı

Antalya’da 2 aracında karıştığı trafik kazasında birisi kadın 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası araçlardan birisi refüjde bulunan elektrik direğine çarparak hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan kadın ise yaklaşık 1 saatlik bir çabanın ardından kurtarılabildi.

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Döeşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Caddesi üzerinden Antalya istikametine doğru giden Osman Kıran idaresindeki 06 UB 019 plakalı araç ile aynı şeritte seyreden sürücü Yalçın Çınar idaresindeki 16 J 1884 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yol hakimiyetini kaybeden sürücülerden Osman Kıran’ın otomobili orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Diğer otomobil ise yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Kaza sonrası ağır yaralanan Sürücü Osman Kıran ambulansla hastaneye kaldırılırken, yanında oturan Hanife Kıran, hurdaya dönen aracın içerisine sıkıştı. Olay yerine gelen polis bölgedeki trafiği çift taraflı kapatırken, geçişleri sokak aralarından sağladı. Ağır yaralanan kadını kurtarmak için bölgeye itfaiye ekipleri istendi.
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