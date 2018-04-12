Hurdaya ayrılan resmi araç alevlere teslim oldu

Ordu’da, daha önceden İl Sağlık Müdürlüğünde kullanılan ve bir süre önce hurdaya ayrılan araçta yangın çıktı.

Yangın, Bucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Verem Savaş Dispanseri önünde duran, kullanım ömrünü tamamlayan ve bir süre önce hurdaya ayrılan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek aracı söndürmeye çalıştı. Kısa süre bütün otomobili kaplayan alevleri, olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi’e bağlı itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında otomobil hırda yığınına dönerken, çevredekiler ise kısa süreli korku yaşadı.

Polis ekipleri yangınla alakalı çalışma başlattı.