HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ  YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, gasp olayı, merkez Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak üzerinde meydana geldi. Şüpheli şahıs, bıçak çekerek 1 şahsı darp edip 500 TL ve cep telefonunu gasp etti. Gasp edilen şahsın durumu polise bildirmesi üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, şüpheliyi tespit ederek yakaladı.Şüphelinin gasp ettiği telefon ise sattığı şahısta bulunarak polis tarafından alınıp sahibine teslim edildi. Yağma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin yaptığı çalışmada Malatya'dan çalınan bir motosikleti satmaya çalışan şüpheli S.R. belirlenerek suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelinin Elazığ'da da iki ayrı motosiklet çaldığı tespit edildi. Malatya'da çalınan motosiklete el koyan polis, sahibine teslim etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.