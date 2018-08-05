Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796

Hırsızlık anı kameralarda

Malatya’da bir apartmana elindeki merdivenle giren hırsız merdiveni bırakıp bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık anı kameralarda

Malatya’da bir apartmana elindeki merdivenle giren hırsız merdiveni bırakıp bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:02
Hırsızlık anı kameralarda

Olay, Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yıldırım isimli vatandaş boya yaptıktan sonra kokunun çıkması için apartmanın dış kapısını açık bıraktı. Kapının açık olmasını fırsat bilen bir kişi, apartmandaki bisikleti çalmak için elindeki merdivenle içeri girdi. Merdiveni bırakan şüpheli, üzerinde kilit bulunmayan bisikleti çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BİSİKLETİ AYLAR ÖNCE TORUNUNA ALMIŞ

Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından her yerde aranırken, apartmanın sahibi Mustafa Yıldırım çalınan bisikleti birkaç ay önce torununa aldığını söyledi. Bisikleti ortada göremeyince kamera kayıtlarını incelediklerini ve bisikletin çalındığını gördüklerini söyleyen Yıldırım, şüphelinin bulunması için durumu polise bildirdiklerini ifade etti. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkMalatyaApartmanMerdivenBisiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 kişi yaralandı
2 kişi yaralandı
4 kişi yaralandı
4 kişi yaralandı
Avukat Çavuşoğlu defnedildi
Avukat Çavuşoğlu defnedildi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim