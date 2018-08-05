Hırsızlık anı kameralarda

Olay, Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yıldırım isimli vatandaş boya yaptıktan sonra kokunun çıkması için apartmanın dış kapısını açık bıraktı. Kapının açık olmasını fırsat bilen bir kişi, apartmandaki bisikleti çalmak için elindeki merdivenle içeri girdi. Merdiveni bırakan şüpheli, üzerinde kilit bulunmayan bisikleti çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



BİSİKLETİ AYLAR ÖNCE TORUNUNA ALMIŞ

Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından her yerde aranırken, apartmanın sahibi Mustafa Yıldırım çalınan bisikleti birkaç ay önce torununa aldığını söyledi. Bisikleti ortada göremeyince kamera kayıtlarını incelediklerini ve bisikletin çalındığını gördüklerini söyleyen Yıldırım, şüphelinin bulunması için durumu polise bildirdiklerini ifade etti. busabahmalatya.com