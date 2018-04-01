Hindistan’da otel çöktü: 10 ölü

Hindistan’da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Indore kentinde gece saatlerinde 4 katlı bir otel çöktü. Polis memuru Ramesh Kirade, enkazda arama kurtarma çalışmalarının tamamladığını, 10 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kirade, eski otelin neden çöktüğünün ise henüz bilinmediğini söyledi.Bina çökmelerinin yaygın olduğu Hindistan’da Ağustos 2017’de Mumbai kentinde 117 yıllık bina çökmüş ve 22 kişi hayatını kaybetmişti.