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Hindistan’da otel çöktü: 10 ölü

Hindistan’da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Hindistan’ın Indore kentinde gece saatlerinde 4 katlı bir otel çöktü. Polis memuru Ramesh Kirade, enkazda arama kurtarma çalışmalarının tamamladığını,...

Hindistan’da otel çöktü: 10 ölü

Hindistan’da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Hindistan’ın Indore kentinde gece saatlerinde 4 katlı bir otel çöktü. Polis memuru Ramesh Kirade, enkazda arama kurtarma çalışmalarının tamamladığını,...

01 Nisan 2018 Pazar 09:39
Hindistan’da otel çöktü: 10 ölü

Hindistan’da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Indore kentinde gece saatlerinde 4 katlı bir otel çöktü. Polis memuru Ramesh Kirade, enkazda arama kurtarma çalışmalarının tamamladığını, 10 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kirade, eski otelin neden çöktüğünün ise henüz bilinmediğini söyledi.

Bina çökmelerinin yaygın olduğu Hindistan’da Ağustos 2017’de Mumbai kentinde 117 yıllık bina çökmüş ve 22 kişi hayatını kaybetmişti.
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