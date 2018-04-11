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"Hesaplarınız FETÖ’nün eline geçmiş" deyip 16 bin euro istediler

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendilerini “polis” olarak tanıtan ve "FETÖ" tehdidiyle bir kadının 16 bin euro parasını dolandıran 3 şahıstan biri suçüstü, 2’si D-400 karayolu üzerinde hareket halinde yakaladı.Edinilen bilgiye göre,...

"Hesaplarınız FETÖ’nün eline geçmiş" deyip 16 bin euro istediler

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendilerini “polis” olarak tanıtan ve "FETÖ" tehdidiyle bir kadının 16 bin euro parasını dolandıran 3 şahıstan biri suçüstü, 2’si D-400 karayolu üzerinde hareket halinde yakaladı.Edinilen bilgiye göre,...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:06
"Hesaplarınız FETÖ’nün eline geçmiş" deyip 16 bin euro istediler

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendilerini “polis” olarak tanıtan ve "FETÖ" tehdidiyle bir kadının 16 bin euro parasını dolandıran 3 şahıstan biri suçüstü, 2’si D-400 karayolu üzerinde hareket halinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya’da yaşayan Suzan Berber’i telefonla arayan bir kişi, kendisini ‘polis’ olarak tanıtıp, "banka hesapların FETÖ’cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ’den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın" dedi. Görüşmeden kısa bir süre sonra Berber, 16 bin euro parayı dolandırıcılara teslim etti. Dolandırıldığı anlayan Berber, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis pusu kurarak suçüstü yakaladı

Berber’i telefonla tekrar arayan dolandırıcılar bu defa 50 bin TL para istedi ve ‘önce vatan’ parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini talep etti. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde asayiş ekipleri, mağdurun Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak’ta bulunan evinin çevresinde ve apartmanın içinde pusu kurdu. Polis, parayı teslim almak için gelen şüpheli Ahmet D.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.’nin de (40), aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, şebeke üyesi 2 şüphelinin Aksu ilçesinde olduklarını tespit etti. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine 2 şahsın, D-400 karayolu üzerinde hareket halinde olduğu belirlendi. Zanlılar, kovalamacanın ardından Pınarlı kavşağı çıkışında Aksu emniyetinin destek verdiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Şahısların arabaları polis ekipleri tarafından didik didik aranırken telefonlarına el konuldu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince teslim alınarak sorgulanmak üzere Alanya’ya götürülen şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca şüphelilerin daha önce de aynı yöntemle birçok kişiyi daha dolandırdığı iddia edildi.
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