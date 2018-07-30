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Hem vuran hem de yaralanan kaçtı

Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşil Kaynak Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Ancak hem bacağından yaralanan şahıs hem de onu vuran kişi kayıplara karıştı. Polis şimdi hem yaralıyı hem de onu da vuran şahsı arıyor.

Hem vuran hem de yaralanan kaçtı

Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşil Kaynak Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Ancak hem bacağından yaralanan şahıs hem de onu vuran kişi kayıplara karıştı. Polis şimdi hem yaralıyı hem de onu da vuran şahsı arıyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:34
Hem vuran hem de yaralanan kaçtı

Biri kadın 2 kişiyi silahla kovalayan bir kişinin silahla ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BİR EVE SIĞINIP KAÇTILAR

Olay da bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın beraberindeki kadın ile bir eve sığındığı ve sonrasında buradan da kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis, yaralı şahsın gidebileceği tüm hastaneleri mercek altına alırken olayı gerçekleştiren zanlının da kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

ŞÜPHELİLER FİRARDA

Olayın gerçekleştiği sokak ve yaralı şahsın sığındı evin bahçesinde yapılan incelemelerde kan izlerine rastlanılırken çevrede çok sayıda boş kovan bulundu. Olaya karışan 3 şüphelinin de kayıplara karıştığı olayla ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu çalışma sürüyor. 

İHA

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SilahYeşil Kaynak MahallesiSilahlıKaçakFirar
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