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Hazro’da askeri araca saldırı: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde görev değişimine giden askerleri taşıyan zırhlı araca bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatarlı saldırı yapıldı. Saldırıda 6 asker yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.Edinilen...

Hazro’da askeri araca saldırı: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde görev değişimine giden askerleri taşıyan zırhlı araca bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatarlı saldırı yapıldı. Saldırıda 6 asker yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.Edinilen...

29 Mart 2018 Perşembe 15:03
Hazro’da askeri araca saldırı: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde görev değişimine giden askerleri taşıyan zırhlı araca bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatarlı saldırı yapıldı. Saldırıda 6 asker yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hazro ilçesi Ülgen köyü yakınlarında bulunan yol kontrol ve uygulama noktasına görev değişimine giden askerleri taşıyan “Kirpi” adlı zırhlı araca, Koçbaba mevkisinde bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 6 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hazro Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi. Bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
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