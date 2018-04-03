Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114315
ALTIN
172.806
DOLAR
4.0126
STERLİN
5.6474
EURO
4.9326

Hayvan almak isteyen kişinin 245 bin lirasını dolandıran şüphelilere operasyon

Gaziantep ve Hatay’da yapılan eş zamanlı operasyonda, başkasına ait hayvanları kendisininmiş gibi satmak isteyen ve bir kişiyi 245 bin TL dolandıran 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Kurtalan ilçesinden...

Hayvan almak isteyen kişinin 245 bin lirasını dolandıran şüphelilere operasyon

Gaziantep ve Hatay’da yapılan eş zamanlı operasyonda, başkasına ait hayvanları kendisininmiş gibi satmak isteyen ve bir kişiyi 245 bin TL dolandıran 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Kurtalan ilçesinden...

03 Nisan 2018 Salı 17:37
Hayvan almak isteyen kişinin 245 bin lirasını dolandıran şüphelilere operasyon

Gaziantep ve Hatay’da yapılan eş zamanlı operasyonda, başkasına ait hayvanları kendisininmiş gibi satmak isteyen ve bir kişiyi 245 bin TL dolandıran 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Kurtalan ilçesinden Gaziantep’e hayvan satın almak için gelen bir kişiye, Gaziantep’te yaşayan E.Ö., M.S., İ.T. ve İ.D. ile Hatay Kırıkhan’da bulunan toplam 11 kişilik olduğu ileri sürülen çete tarafından başkasına ait hayvanlar satıldı. Hayvanlar karşılığında 245 bin TL dolandırılan mağdurun polise haber vermesi üzerine ekipler, başlattıkları çalışmalar neticesinde Hatay ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda E.Ö., M.S., İ.T., İ.D., ve A.R.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan ele geçirilen toplam 33 bin 500 TL’ye el konularak, para mağdura teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar ise sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili tespit edilen diğer firari şüpheliler A.D., M.A.D., H.D, N.İ., D.K. ve A.A, isimli 6 şahısın yakalanmalarına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde’de eşini öldüren adam tutuklandı
Niğde’de eşini öldüren adam tutuklandı
Çorum’da 8 gündür kayıp olan iki kız çocuğu bulundu
Çorum’da 8 gündür kayıp olan iki kız çocuğu bulundu
Üst geçide zarar veren şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı
Üst geçide zarar veren şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim