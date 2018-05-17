Hava Kuvvetlerinde FETÖ Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon başlatmış, 4'ü albay, 2'si yarbay 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Başsavcılık, bugün de Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonları ile irtibat kurduğu tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, 1'i tuğgeneral, 5'i albay, 2'si yarbay, 4'ü binbaşı, 25'i yüzbaşı ve 54'ü üsteğmen olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Gözaltı işlemleri 22 ilde yürütülüyor

Ankara merkezli başlatılan operasyonlar 22 ilde devam ederken, Ankara'da şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen tuğgeneralin Emin Ayık olduğu öğrenildi. Ayık, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada yargılanmıştı.

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