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Hava Kuvvetlerinde FETÖ Operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen operasyonlarda 1'i tuğgeneral 101 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de 15 Temmuz'da Malatya'da yaşanan eylemlere ilişkin davada yargılanan tuğgeneral Emin Ayık oldu.

Hava Kuvvetlerinde FETÖ Operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen operasyonlarda 1'i tuğgeneral 101 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de 15 Temmuz'da Malatya'da yaşanan eylemlere ilişkin davada yargılanan tuğgeneral Emin Ayık oldu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:21
Hava Kuvvetlerinde FETÖ Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon başlatmış, 4'ü albay, 2'si yarbay 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Başsavcılık, bugün de Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonları ile irtibat kurduğu tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, 1'i tuğgeneral, 5'i albay, 2'si yarbay, 4'ü binbaşı, 25'i yüzbaşı ve 54'ü üsteğmen olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 

Gözaltı işlemleri 22 ilde yürütülüyor 
Ankara merkezli başlatılan operasyonlar 22 ilde devam ederken, Ankara'da şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen tuğgeneralin Emin Ayık olduğu öğrenildi. Ayık, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada yargılanmıştı. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 17.05.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
Emin AyıkOperasyonHava KuvvetleriFetö
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