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HASTANE ACİLİNDE BIÇAKLI KAVGA!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayda 7 kişi gözaltına alındı. 

HASTANE ACİLİNDE BIÇAKLI KAVGA!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayda 7 kişi gözaltına alındı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 11:10
HASTANE ACİLİNDE BIÇAKLI KAVGA!

Olay, akşam saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup hastane acil servisinde karşılaştı. Tartışan grup kavgaya tutuşurken, bıçakların kullanıldığı kavgada M.A. (22) bıçakla yaralandı. M.A., aynı hastanede tedavi altına alındı.
Hastane güvenliğinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. M.A.'yı bıçakla yaralayan H.A. (22) ve olaya karışan 6 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 25.01.2018 11:14
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