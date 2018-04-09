HAMİLE KADINI TAŞIYAN AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi girişinde Sarız ilçesinden hamile bir kadın taşıyan E.B. (38) yönetimindeki 38 BH 313 plakalı ambulansla F.K. (33) yönetimindeki 38 FG 407 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, her iki şoför ile birlikte ambulansta bulunan Acil Tıp Teknisyeni A.S. (18), ebeler M.T. (43) ve F.I. (31), hamile S.E. (36) yaralandı. Kazayı öğrenen İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli olay yerine geldi. Benli, yaralılar hakkında bilgi alırken yaralıların hastanelere sevkini de sağladı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hamile olan S.E. de kaldırıldığı hastanede doğum yaptı. S.E.'nin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.