Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt yolu Kuyuönü mevkiinde sabah erken saatlerde meydana gelen kazada Mahmut Murat A. (38) yönetimindeki 44 FT 854 plakalı otomobil, Hasan Ç. idaresindeki 44 H 0083 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan Gülhan A. (62) olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan sürücü ise 112 acil ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cenaze itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı