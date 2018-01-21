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Halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde halı sahada futbol oynadığı kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti.Olay, Taraklı Ortaokulu yanında yeni yapılan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan mahalle muhtarları kendi...

Halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde halı sahada futbol oynadığı kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti.Olay, Taraklı Ortaokulu yanında yeni yapılan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan mahalle muhtarları kendi...

21 Ocak 2018 Pazar 14:22
Halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde halı sahada futbol oynadığı kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti.

Olay, Taraklı Ortaokulu yanında yeni yapılan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan mahalle muhtarları kendi aralarında maç yapmak için halı sahaya gitti. Oyun esnasında yorulan Hacıyakup Mahalle Muhtarı Mehmet Türkdoğmuş, oyundan çıkarak yerini 26 yaşındaki oğlu İsmail Türkdoğmuş’a bıraktı. İsmail Türkdoğmuş, oyuna girdikten kısa bir süre sonra bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan gence ilk müdahaleyi halı sahada yaptı. Daha sonrasında Taraklı Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının halı sahaya gelerek yaptığı adli işlemlerin ardından talihsiz gencin cenazesi otopsiye gönderildi. 26 yaşındaki İsmail Türkdoğmuş’un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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