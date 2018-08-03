Halı asarken elektrik akımına kapıldı

Olay, Elbistan'a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem Koyuncu (25) adlı kadın evlerinin bahçesinde yıkadığı halıyı asmak istediği sırada elektrik kablosundaki kaçak akıma kapıldı. Ağır yaralanan Koyuncu’nun yardımına aile fertleri koştu. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koyuncu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

En küçüğü 3 aylık olan 3 çocuk annesi Özlem Koyuncu’nun cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.