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Haklarında hüküm verilen 33 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 33 kişi,1 ile 7 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

Haklarında hüküm verilen 33 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 33 kişi,1 ile 7 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

12 Ekim 2018 Cuma 10:56
Haklarında hüküm verilen 33 kişi yakalandı

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

“5809 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Aliağa Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden V.C.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA

Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.K.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Karşılıksız çek suçundan 3 yıl 2 ay cezasından dolayı İnegöl Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Kangal Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden V.K. isimli şahıs 01.10.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.C.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

BASİT YARALAMA

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan 10 ay cezasından dolayı Osmaniye Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan 3 yıl 2 ay 22 gün cezasından dolayı Didim Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan 1 ay 7 gün cezasından dolayı Bakırköy Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Büyükçekmece Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY CEZA

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden G.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Kangal Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6136 SKM suçundan 1 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Kahta Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Kahta Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden R.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HAKARET SUÇU

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Kahramanmaraş Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.K.N. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Kırıkkale Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Kasten öldürme suçundan 3 yıl 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

PARADA SAHTECİLİK SUÇU

Parada sahtecilik suçundan 8 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Aşağı Bağlar Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı F.Ü. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Aşağı Bağlar Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı U.K. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Aşağı Bağlar Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı K.B.B. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Aşağı Bağlar Mahallesinde hırsızlık suçundan dolayı A.A. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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