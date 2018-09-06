Haklarında hüküm verilen 18 kişi yakalandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Resmi belgede sahtecilik suçundan 8 yıl 1 ay 19 gün cezasından dolayı Kocaeli Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.İ. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Mal beyanında bulunmamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

YAKALAMA EMRİNE İSTİNADEN…

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.M. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan 3 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak Doğanşehir Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.B.O. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 YIL 2 AY CEZASI…

Silahla tehdit suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Çek kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 2 ay 21 gün cezasından dolayı Gaziantep Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 8 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Aile kanununa muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 3 yıl cezasından dolayı Büyükçekmece Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. busabahmalatya.com

GECE VAKTİ YAĞMA SUÇU

Gece vakti yağma suçundan 3 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 3 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden T.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Divriği Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KASTEN ÖLDÜRMEK

Müstehcen yayınları yaymak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden R.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kasten öldürmek suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 31.08.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay cezasından dolayı Gaziantep Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün cezasından dolayı Adıyaman Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.” busabahmalatya.com