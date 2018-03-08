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GÜVERCİNSEVERLER POLİSTEN DESTEK İSTEDİ

Bir farkındalık oluşturarak, Zeytin Dalı Harekatı için havaya güvercin salarak destek olan güvercin tutkunlarının başları şu sıralar hırsızlarla dertte. Her birisi 200 TL civarında yaklaşık 500 güvercinin çalındığını dile getiren Malatya Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Ünalan, herhangi bir üzücü olay yaşanmadan emniyet güçlerinden destek beklediklerini dile getirdi.

GÜVERCİNSEVERLER POLİSTEN DESTEK İSTEDİ

Bir farkındalık oluşturarak, Zeytin Dalı Harekatı için havaya güvercin salarak destek olan güvercin tutkunlarının başları şu sıralar hırsızlarla dertte. Her birisi 200 TL civarında yaklaşık 500 güvercinin çalındığını dile getiren Malatya Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Ünalan, herhangi bir üzücü olay yaşanmadan emniyet güçlerinden destek beklediklerini dile getirdi.

busabahh
busabahh
08 Mart 2018 Perşembe 10:15
GÜVERCİNSEVERLER POLİSTEN DESTEK İSTEDİ

Son günlerde özellikle değeri çok yüksek olan güvercinlerin çalındığını dile getiren Faruk Ünalan, BUSABAH gazetesine konuşarak, güvercin tutkunlarını uyardı. Başkan yardımcısı Ünalan, güvercin hırsızlıklarının ortaya çıktığını dile getirdi.

500’E YAKIN GÜVERCİN ÇALINDI

Emniyet birimlerinden güvercin hırsızlıkları için yeterli ilginin gösterilmediği iddiaları olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Ünalan, şunları kaydetti:
“Bir hafta içerisinde her birisi 200 TL civarında 500’ye yakın güvercin çalındı. Güvercinlerin toplam bedeli yaklaşık 100 bin lira. Vicdan yoksulu bu hırsızlar güvercinleri ayırt etmeden, bu güvercinlerin yavrusu var mı yok mu düşünmeden hepsini alıp götürüyorlar. Biz bu olaylara sadece maddi bir hırsızlık olarak bakmıyoruz, biz bunu emek hırsızlığı olarak da görüyoruz. Para kazanmanın zor olduğu bu dönemlerde güvercin ticareti yapan esnaflarımız ve en önemlisi para biriktirip güvercin almak isteyen çocuklarımız, gençlerimiz var. Emniyet güçlerimizin bu konuda bizlere destek olmasını rica ediyoruz. Güvercinleri çalınan güvercin tutkularının iddiası güvercin hırsızlıkları için emniyet birimleri yeterli ilgi ve alaka göstermedikleri yönünde. Güvercin severler bu konuda çok huzursuz ve kendi canlarını hiçe sayarak emek harcadıkları güvercinleri bekliyorlar. Herhangi bir üzücü olayın yaşanmaması için emniyet güçlerinden destek istiyoruz.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıMalatyaFaruk ÜnalanGüvercin
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