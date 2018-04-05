Gürcistan’da 1 günlük yas ilan edildi

Gürcistan’ın Tkibuli kentinde bulunan kömür madeninde meydana gelen göçükte 6 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi.Gürcistan’ın İmereti bölgesinin Tkibuli kentinde bulunan Mindeli kömür madeninde meydana gelen göçük felaketinde 6 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan edildi. Gürcistan başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kömür madeninde yaşanan trajediyle nedeniyle yarın ülkedeki devlet bayraklarının yarıya indirileceği belirtildi.
05 Nisan 2018 Perşembe 23:54