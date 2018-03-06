Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117446
ALTIN
162.233
DOLAR
3.7879
STERLİN
5.2683
EURO
4.7008

GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Hakkari merkezli Ankara, Malatya ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.

GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Hakkari merkezli Ankara, Malatya ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Mart 2018 Salı 12:53
GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Hakkari merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.


Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor. 'Şehit Özel Harekat Polisi Erhan Konuk' adı verilen ve 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye basıldı. Hakkari merkezli Ankara, Malatya ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 58.81 gram esrar, 14.47 gram metamfetamin, 2.2 gram eroin, 59 uyuşturucu hap ve 20.70 gram afyon sakızı ele geçirildi.


 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya BusabahUyuşturucu Operasyonu15 Kişi Göz AltındaVanAnkaraHakkari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargo aracında tarım ilacı patladı: 14 işçi zehirlendi
Kargo aracında tarım ilacı patladı: 14 işçi zehirlendi
Öğrencilerden örnek davranış
Öğrencilerden örnek davranış
ÖZALPER MAHALLESİ'NDE CİNAYET
ÖZALPER MAHALLESİ'NDE CİNAYET

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim