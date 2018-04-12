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Gölete uçan otomobildeki baba ve çocukların cesedine ulaşıldı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine 2 saatlik arama sonucunda ulaşıldı. Meraklı vatandaşlar kurtarma çalışmalarını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.Alınan bilgiye göre olay, Saimbeyli ilçesi...

Gölete uçan otomobildeki baba ve çocukların cesedine ulaşıldı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine 2 saatlik arama sonucunda ulaşıldı. Meraklı vatandaşlar kurtarma çalışmalarını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.Alınan bilgiye göre olay, Saimbeyli ilçesi...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:17
Gölete uçan otomobildeki baba ve çocukların cesedine ulaşıldı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine 2 saatlik arama sonucunda ulaşıldı. Meraklı vatandaşlar kurtarma çalışmalarını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Alınan bilgiye göre olay, Saimbeyli ilçesi Gökkaya Baraj Göleti’nde dün meydan geldi. Bir vatandaş jandarmaya bir aracın gölete düştüğü ihbarında bulunması üzerine gölette arama çalışmaları başlatıldı. Göletin etrafında 01 Z 1238 plakalı aracın tamponu bulundu. Daha sonra bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve su altı polisleri 33 metre derinlikte olan göletin dibinde aracı buldu. Musa Hoşça (38) ile çocukları Elif, Umut ve Ebubekir Hoşça’ın araç içerisinde olduğu tespit edildi.

Arama kurtarma yapan su altı polisleri, Elif Hoşça’nın cesedini dün akşam çıkartırken, araç içerisinde sıkışan baba Musa Hoşça ve oğulları Umut ile Ebubekir’in cesetleri çıkarılamadı. Havanın kararmasıyla da arama çalışmaları sonlandı. Sabah tekrar başlayan arama çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü.

Vinç yardımıyla çıkartılan araçtan 3 kişinin cesedi alınırken, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrasında cesetler Feke Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Eşini ve çocuklarını kaybeden Rukiye Hoşça, kurtarma çalışmalarını izlerken sinir krizi geçirdi. Acılı anne ambulansa bindirilerek tedavi atlına alındı.

Vatandaşlar görüntülemek için birbiriyle yarıştı

Öte yandan, su altı polislerinin kurtarma çalışmaları meraklı vatandaşlar tarafından izlendi. Daha sonra vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kurtarılma anını anbean görüntüledi. Durumu fark eden jandarma ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
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