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GEÇİM, GEÇİT VERMEDİ

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Malatya-Tokat karayolunda yapılan yol kontrolleri sırasında, jandarma narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada, Geçim bagajda bulunan salça, mayonez ve şampuan kutularını işaret etti. Yapılan incelemede kutuların içerinde gizlenmiş 600 gramkubar esrar maddesi ele geçirildi.

GEÇİM, GEÇİT VERMEDİ

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Malatya-Tokat karayolunda yapılan yol kontrolleri sırasında, jandarma narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada, Geçim bagajda bulunan salça, mayonez ve şampuan kutularını işaret etti. Yapılan incelemede kutuların içerinde gizlenmiş 600 gramkubar esrar maddesi ele geçirildi.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 10:30
GEÇİM, GEÇİT VERMEDİ

Sivas’ta uyuşturucu kaçakçıların narkotik köpeklerini yanıltmak için ağır kokulu gıda ve temizlik malzemelerinin içerisine gizledikleri uyuşturucu maddeler Jandarma narkotik köpeği Geçim tarafından kolaylıkla bulundu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Malatya-Tokat karayolunda yapılan yol kontrolleri sırasında, Gaziantep istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan otomobil durdurularak arandı. Jandarma narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada, Geçim bagajda bulunan salça, mayonez ve şampuan kutularını işaret etti. Yapılan incelemede kutuların içerinde gizlenmiş 600 gramkubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yol KontrolleriSivasJandarma
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