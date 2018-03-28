Gaziantep’te korkutan yangın

Gaziantep’de bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16:30 sıralarında Şahinbey ilçesinin Kolejtepe Mahallesi Boğaziçi Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 3’üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri ise yangının çıktığı evde mahsur kalan Serkan, İklim, Remziye ve Halis Yalçın’ı kurtardı. İkamette mahsur kalan 4 kişi, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alevler arasında kalan balıklar incelendi

İtfaiye erleri, alevlerin yükseldiği evde akvaryum içerisine bulunan balıkların etkilenip etkilenmediğini kontrol etti. Alevler arasında kalan akvaryum içerisindeki balıkların zarar görmemesi sevindirdi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışmaları yaparak yangının çıkış nedenini araştırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.