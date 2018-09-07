Gasp şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abdullah Gül Parkı ve AVM civarında 3 şahsın bıçakla cep telefonunun gasp edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE’yi incelemeye alarak kısa sürede şüpheliyi tespit etti.

Bölgede gaspta kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan S.Ş. (24), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. busabahmalatya.com