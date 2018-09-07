Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92743
ALTIN
252.058
DOLAR
6.5183
STERLİN
8.4276
EURO
7.5920

Gasp şüphelisi yakalandı

Malatya'da 3 kişiyi bıçakla gasp eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gasp şüphelisi yakalandı

Malatya'da 3 kişiyi bıçakla gasp eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07 Eylül 2018 Cuma 11:45
Gasp şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abdullah Gül Parkı ve AVM civarında 3 şahsın bıçakla cep telefonunun gasp edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE’yi incelemeye alarak kısa sürede şüpheliyi tespit etti.

Bölgede gaspta kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan S.Ş. (24), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gasp şüphelisiMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SUÇLAR AZALDI
SUÇLAR AZALDI
Haklarında hüküm verilen 18 kişi yakalandı
Haklarında hüküm verilen 18 kişi yakalandı
Malatya'da FETÖ/PDY ile etkin mücadele
Malatya'da FETÖ/PDY ile etkin mücadele
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim