Fransa’da baba 4 Euro yüzünden oğlunu merdivenlerden aşağı itti

Fransa’da bir baba aile birikiminden 4 Euro çaldığı için oğlunu merdivenlerden aşağı itti.

Fransa’nın kuzeydoğusunda bulunan Moselle bölgesinde Thionville mahkemesinde bir baba ve oğul davası görüldü. Aile birikiminden 4 Euro çaldı diye aile babası ortaokula giden oğlunu merdivenden aşağı itti. Olayı ortaya çıkaran okul hemşiresi, çocuğun yaşadıklarını anlatması üzerine görevlilere yasal süreci başlatılması için haber verdi. Olaydan 8 ay sonra görülen davada ertelemeli 6 ay hapis ve 500 Euro para cezası verilen babaya psikolojik tedavi görme mecburiyeti de koyuldu.