FETÖ’YE DAVA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Malatya’da Fethullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturma ve yargılamalarda terör örgütüne büyük darbeler vuruldu. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında başlatılan operasyonlar ile örgütün Malatya’da hain planları deşifre oldu. Edinilen bilgilere göre, Malatya’da (Terör) İhtisas Mahkemelerince görevli 1.Ağır Ceza Mahkemesi ile 2 Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2017 yılı içerisinde toplam bin 831 davanın görüldüğü kaydedildi. FETÖ’nün Malatya yapılanması da tek tek deşifre oldu.

ÖRGÜTE BÜYÜK DARBE

Örgütün bölge imamı olmak üzere askeri mahrem imamları güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla inlerinde yakalandı. Örgütün kamu yapılanmasında başı çeken Müftülük, Tarım İl Müdürlüğü, Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve kaymakamlıklarda yuvalanan örgüt üyelerine yapılan eş zamanlı operasyonla çok sayıda deşifre olmamış örgüt üyeleri ile birlikte gaybubet evleri tespit edildi.

2017 YILINDA HAZIRLANAN İDDİANAME

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 2017 yılında hazırlanan iddianame ile haklarında dava açılan bin 701 sanık yargılandı. 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlaması ile 729 sanık yargılanırken 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçlaması ile 360 sanık yargılandı. Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçlaması ile 424 sanığın; TBMM'nin Ortadan Kaldırılmaya veya Görevini Yapmaya Engellemeye Teşebbüs Etme 318 sanığın yargılanması yapıldı. busabahmalatya.com