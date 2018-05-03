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FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Malatya’da yapılan yol kontrolünde FETÖ/PDY üyeliği suçundan araması bulunan bir kişi yakalandı.

FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Malatya’da yapılan yol kontrolünde FETÖ/PDY üyeliği suçundan araması bulunan bir kişi yakalandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:37
FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı tespit edilen H.Y. isimli şahsın yakalandığı bildirildi. Şahsın işlemlerinin ardından Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve trafik denetimlerinde 2 bin 423 şahsın sorgusunun yapıldığı ifade edildi. Bu kapsamda 3 aranan şahıs yakalanırken trafik kurallarına uymayan 17 araç sürücüsüne ise ceza kesildiği bildirildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetö
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