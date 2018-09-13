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FETÖ/PDY soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Malatya’da kısa süre önce gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi 8 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

FETÖ/PDY soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Malatya’da kısa süre önce gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi 8 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

13 Eylül 2018 Perşembe 15:53
FETÖ/PDY soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 11 Eylül’de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Malatya ve Konya’da örgüte ait okullarda ve derneklerde çalışmış 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Malatya Emniyetindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Savcılık işlemleri sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Fetö
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