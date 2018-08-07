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FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Karaman merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Karaman merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:40
FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ileri sürülen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Karaman merkezli Amasya, İzmir, Malatya ve Tokat'a tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheliden 4'ü yakalanarak Karaman’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1’i muvazzaf asker, 2’si emekli, diğeri de askeri öğrenci olan 4 kişiden 2’si tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari olan 3 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöPYDTutuklama
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