FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ileri sürülen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Karaman merkezli Amasya, İzmir, Malatya ve Tokat'a tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheliden 4'ü yakalanarak Karaman’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1’i muvazzaf asker, 2’si emekli, diğeri de askeri öğrenci olan 4 kişiden 2’si tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari olan 3 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.