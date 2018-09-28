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FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

Gaziantep ve Siirt'te FETÖ/PDY mensuplarının gizlendikleri gaybubet evlerine yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan biri Malatya’ya sevk edilecek.

FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

Gaziantep ve Siirt'te FETÖ/PDY mensuplarının gizlendikleri gaybubet evlerine yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan biri Malatya’ya sevk edilecek.

28 Eylül 2018 Cuma 10:27
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik Gaziantep ve Siirt’te 14 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında FETÖ/PDY soruşturmalarından arananlar ile örgütte hiç deşifre olmamış şüphelilerin yer aldığı gaybubet evlerine yönelik operasyonda 15 örgüt mensubu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 24 adet cep telefonu, 3 adet tablet, 7 adet laptop bilgisayar, 9 adet flash bellek, 4 adet hard disk, 16 adet CD ile 395 bin 355 TL, 3 bin 567 dolar ve 310 Euro para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrolle, biri ise mahkemece serbest bırakıldı.

Yakalananlardan 3'ünün ise soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu Erzurum, Malatya ve Hatay illerine sevk edileceği belirtildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gaybubet Evlerine OperasyonFetö
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