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FETÖ’nün Askeri Yapılanmasına Darbe

Samsun merkezli  aralarında Malatya’nın da bulunduğu 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen rütbeli askerlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’nün Askeri Yapılanmasına Darbe

Samsun merkezli  aralarında Malatya’nın da bulunduğu 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen rütbeli askerlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:08
FETÖ’nün Askeri Yapılanmasına Darbe

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

SORGULAR DEVAM EDİYOR

Operasyonda Albay Ş.A., Astsubaylar S.Y., B.D., E.T., A.Y., Uzman Çavuş M.K. Samsun'da, Üsteğmen B.B. Mersin'de, Astsubay K.B. Malatya'da, Astsubay H.Ç. İstanbul'da, Astsubay C.A.U. Tokat'ta, Binbaşı R.Ş. Tunceli'de, Uzman Çavuş H.K. Gaziantep'te, Astsubay Ö.K. Van'da ve meslekten ihraç edilen eski Astsubay F.A. Rize'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. (İHA)

İHA

Son Güncelleme: 09.05.2018 11:13
Anahtar Kelimeler:
Askeri Yapılanmasına DarbeFetö
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