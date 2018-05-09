FETÖ’nün Askeri Yapılanmasına Darbe

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
SORGULAR DEVAM EDİYOR
Operasyonda Albay Ş.A., Astsubaylar S.Y., B.D., E.T., A.Y., Uzman Çavuş M.K. Samsun'da, Üsteğmen B.B. Mersin'de, Astsubay K.B. Malatya'da, Astsubay H.Ç. İstanbul'da, Astsubay C.A.U. Tokat'ta, Binbaşı R.Ş. Tunceli'de, Uzman Çavuş H.K. Gaziantep'te, Astsubay Ö.K. Van'da ve meslekten ihraç edilen eski Astsubay F.A. Rize'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. (İHA)
İHA