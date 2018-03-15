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FETÖ’den tutuklu eski rektöre tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndan (FETÖ/PDY) tutuklu olan eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında tahliye edildi.Hasankeyf’te Temmuz 2017...

FETÖ’den tutuklu eski rektöre tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndan (FETÖ/PDY) tutuklu olan eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında tahliye edildi.Hasankeyf’te Temmuz 2017...

15 Mart 2018 Perşembe 18:08
FETÖ’den tutuklu eski rektöre tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndan (FETÖ/PDY) tutuklu olan eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında tahliye edildi.

Hasankeyf’te Temmuz 2017 tarihinde kazı çalışması sırasında gözaltına alınarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevine konulan eski Batman Üniversitesi Rektörü Abdusselam Uluçam, ilk duruşmasında tahliye edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye kararı verilen Uluçam’a adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konuldu. Uluçam’ın bir sonraki duruşması 23 Mayıs tarihine ertelendi.
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