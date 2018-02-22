FETÖ’DEN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığı son bir haftada icra edilen adli ve önleyici faaliyetlerinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 BİN KİŞİ SORGULANDI
Jandarma ekipleri son 1 haftada ayrıca, 20 bin 470 kişinin sorgulamasını yaparken sorgulama neticesinde 91 aranan şahıs yakalandı.Ayrıca kaçakçılık olaylarında, icra edilen ev arama faaliyetinde 85 litre kaçak içki, 220 paket kaçak sigara ve 1 adet gümrük kaçağı otomabil ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
8 BİN 547 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Trafik timleri tarafından 13-20 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 8 bin 547 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 309 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 131 araç trafikten men edildi, 78 okul servis aracı ve 47 işçi servis aracı kontrol edildi.
HABER MERKEZİ