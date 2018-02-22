FETÖ’DEN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığı son bir haftada icra edilen adli ve önleyici faaliyetlerinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 BİN KİŞİ SORGULANDI

Jandarma ekipleri son 1 haftada ayrıca, 20 bin 470 kişinin sorgulamasını yaparken sorgulama neticesinde 91 aranan şahıs yakalandı.Ayrıca kaçakçılık olaylarında, icra edilen ev arama faaliyetinde 85 litre kaçak içki, 220 paket kaçak sigara ve 1 adet gümrük kaçağı otomabil ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

8 BİN 547 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik timleri tarafından 13-20 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 8 bin 547 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 309 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 131 araç trafikten men edildi, 78 okul servis aracı ve 47 işçi servis aracı kontrol edildi.