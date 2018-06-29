FETÖ'ye bir darbe daha

Malatya merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgüte bir darbe daha vuruldu. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında aralarında Malatya'nın da olduğu 7 ilde operasyon yapıldı.