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FETÖ'ye bir darbe daha

Malatya merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgüte bir darbe daha vuruldu. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında aralarında Malatya'nın da olduğu 7 ilde operasyon yapıldı. 

FETÖ'ye bir darbe daha

Malatya merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgüte bir darbe daha vuruldu. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında aralarında Malatya'nın da olduğu 7 ilde operasyon yapıldı. 

29 Haziran 2018 Cuma 11:02
FETÖ'ye bir darbe daha

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan operasyonda, aralarında askeri personellerden sorumlu olduğu tespit edilen, ihraç öğretmen ve İnönü Üniversitesinden ihraç öğretim üyesinin de bulunduğu “Mahrem İmam”lar ile birlikte, Hava Kuvvetlerinde görevli astsubay rütbesinde toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetöOperasyon
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