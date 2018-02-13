FETÖ OPERAYONUNDA 6 TUTUKLAMA 

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli 9 ilde geçtiğimiz günlerde Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemişti. Adıyaman merkezli İzmir, Konya, Şırnak, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Kırklareli ve Malatya’da şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik yapılan operasyonda TSK’da halen görevli 12 şahıs, TSK’dan ihraç edilen 1 şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs gözaltına alındı. TSK’da halen görev yapan 12 şahsın üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan 13 şahıstan 12’si, Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 12 şahıstan 6’sı tutuklanırken 6’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan, gözaltında olan 1 şahsın da emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.busabahmalatya.com

