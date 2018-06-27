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FETÖ Operasyonu: 71 gözaltı kararı

Kocaeli merkezli aralarında Malatya'nın da olduğu 17 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 43’ü aktif görevde olmak üzere 71 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ Operasyonu: 71 gözaltı kararı

Kocaeli merkezli aralarında Malatya'nın da olduğu 17 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 43’ü aktif görevde olmak üzere 71 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:57
FETÖ Operasyonu: 71 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün türk silahlı kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane illerinde 43 ü aktif görevde olmak üzere toplam 71 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 
Bu sabah saatlerinden itibaren eş zamanlı olarak başlayan operasyonlar devam ediyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKocaeliFetöGözaltı
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