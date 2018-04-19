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FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. 8 şüpheli Elazığ merkezli Balıkesir, Isparta, Ankara, Adıyaman ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. 8 şüpheli Elazığ merkezli Balıkesir, Isparta, Ankara, Adıyaman ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:56
FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kamu görevinden ihraç edilen veya açıkta olan emniyet mensuplarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, belirlenen 8 şüpheli Elazığ merkezli Balıkesir, Isparta, Ankara, Adıyaman ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaElazığFETÖ Operasyonu
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