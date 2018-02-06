FETÖ operasyonu: 14 emniyet mensubu gözaltına alındı 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Emniyet’te görevli iken açığa alınan 18 Emniyet mensubuna yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 12 şüpheli Malatya’da, 1 şüpheli Zonguldak’ta ve 1 şüpheli ise Elazığ’da gözaltına alındı.



Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin ise firarinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Gözlatına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.busabahmalatya.com