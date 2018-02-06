Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115457
ALTIN
160.129
DOLAR
3.7692
STERLİN
5.2579
EURO
4.6665

FETÖ operasyonu: 14 emniyet mensubu gözaltına alındı 

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Emniyette görevli iken açığa alınan 14 emniyet mensubu gözaltın alındı.

FETÖ operasyonu: 14 emniyet mensubu gözaltına alındı 

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Emniyette görevli iken açığa alınan 14 emniyet mensubu gözaltın alındı.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 19:39
FETÖ operasyonu: 14 emniyet mensubu gözaltına alındı 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Emniyet’te görevli iken açığa alınan 18 Emniyet mensubuna yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 
Operasyonda aralarında emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 12 şüpheli Malatya’da, 1 şüpheli Zonguldak’ta ve 1 şüpheli ise Elazığ’da gözaltına alındı.


Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin ise firarinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Gözlatına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Malatya FetöAdliyeEmniyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YİNE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
YİNE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Adıyaman'da korkunç olay! 
Adıyaman'da korkunç olay! 
KAÇAK SİGARAYA GEÇİT YOK!
KAÇAK SİGARAYA GEÇİT YOK!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim