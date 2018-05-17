FETÖ'nün mahrem sorumluları bir bir yakalanıyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Albay Ş.A. ile Astsubaylar K.B. ve Ö.K. Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. 1 rütbeli askerin ise sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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