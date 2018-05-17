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FETÖ'nün mahrem sorumluları bir bir yakalanıyor

Samsun merkezli aralarında Malatya'nın da bulunduğu 9 ilde FetHullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i albay 3 rütbeli asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün mahrem sorumluları bir bir yakalanıyor

Samsun merkezli aralarında Malatya'nın da bulunduğu 9 ilde FetHullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i albay 3 rütbeli asker adliyeye sevk edildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 09:41
FETÖ'nün mahrem sorumluları bir bir yakalanıyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Mersin, Malatya, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında albay, binbaşı, astsubay, üsteğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Albay Ş.A. ile Astsubaylar K.B. ve Ö.K. Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. 1 rütbeli askerin ise sorgusunun devam ettiği belirtildi.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöSoruşturmaGözaltıMalatya
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