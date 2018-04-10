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FETÖ İLE ANKESÖRLÜ TELEFON ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURMUŞLAR

Elazığ merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran, aralarında görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere hakkında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden yakalanan 31’i adliyeye sevk edildi.

FETÖ İLE ANKESÖRLÜ TELEFON ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURMUŞLAR

Elazığ merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran, aralarında görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere hakkında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden yakalanan 31’i adliyeye sevk edildi.

10 Nisan 2018 Salı 11:09
FETÖ İLE ANKESÖRLÜ TELEFON ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURMUŞLAR

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgütle ankesör ve kontörlü hatlarla bağlantı kuran mahrem yapılanmasıyla ilgili muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personeller tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheliyi belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 33 şüpheliden 31’i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Elazığ Fetö OperasyonuMalatya Fetö Operasyonu
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